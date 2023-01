Um homem suspeito de xingar e humilhar sua companheira no dia do aniversário dela foi preso em flagrante nesta segunda-feira (24). A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Aparecida de Goiânia foi acionada por meio de mensagens suspeitas da vítima e foi até o local, realizando a prisão em flagrante do suspeito.

As mensagens foram enviadas para o telefone funcional da Deam, que encaminhou policiais até a casa da vítima para investigar o caso. Chegando lá, os agentes descobriram que ela estava sendo coagida pelo companheiro a enviar as mensagens. Segundo a mulher, dia 24 era seu aniversário e ela recebeu uma cesta de café da manhã do namorado, que logo após iniciou uma discussão por ciúmes.

Com nove meses de relacionamento, o homem demonstrava ciúmes da relação da namorada com o filho, que mora na Bahia. Ele já foi preso por agredi-la fisicamente e, após ser solto, foi registrado uma medida protetiva para a mulher. Ela, no entanto, deu uma segunda chance para ele e os dois reataram o relacionamento.

De acordo com a Polícia Civil, quando agredida novamente, a mulher relatou que foi xingada e humilhada e pediu a prisão do companheiro. Em depoimento, ela informou que as mensagens encaminhadas foram escritas por ele e enviadas pelo telefone dela.

Prisão

O homem, de 37 anos, é ajudante de pedreiro e foi preso em flagrante por injúria e violência psicológica praticados no âmbito doméstico. Para o crime de injúria, a pena prevista é de um a seis meses, ou o pagamento de multa à vítima. Com a Lei Maria Da Penha, a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral contra a mulher se enquadram como crime de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Conforme o artigo 44 da Lei n°14.149, “se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade” a pena prevista é de três meses a três anos de reclusão.

Para entrar em contato com a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Aparecida de Goiânia, basta ligar nos seguintes números: 3201-6344 / 3201-6332 /3201- 6331. Caso a denúncia não possa ser feita por telefone, a Deam está localizada na Rua Paracatu, Qd. 81, Lt. 07, Setor Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia-GO.