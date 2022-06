Cidades Suspeito ligou para avisar que mataria sogro minutos antes de ir para farmácia, em Goiânia Câmeras de segurança registraram quando Felipe Gabriel Jardim entrou em uma farmácia e atirou no sogro, João do Rosário

Felipe Gabriel Jardim, suspeito de matar o policial civil aposentado João do Rosário Leão, de 62 anos, no fim da manhã desta segunda-feira (27), em uma farmácia no Setor Bueno, avisou minutos antes que cometeria o crime. “Ele me ligou, falou que ia matar meu pai, e eu fui correndo atrás do meu pai”, disse Kennia Ianca, que era namorada do suspeito e filha da vítima, em e...