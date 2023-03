Um suspeito que estava foragido após perseguir e agredir a ex-namorada é preso em Iporá, Região Central de Goiás. O crime aconteceu em Trindade, no dia 3 de julho de 2022. O homem, de 49 anos, foi preso nesta quarta-feira (1°) em uma fazenda de Iporá, onde estava foragido desde a época do crime.

De acordo com o delegado Ygor Dalmy, o homem estava trabalhando como tratorista em uma fazenda. “No dia do crime, ele perseguiu a ex-namorada na rua enquanto portava uma faca e proferia ameaças contra à vítima. No momento da perseguição, desferiu várias facadas contra o atual companheiro da vítima e fugiu para o município de Iporá”, explicou ao POPULAR.

Antes de ser perseguida, a mulher já havia registrado um boletim de ocorrência contra o ex-namorado por violência doméstica. Após tentar matar o namorado da vítima, que foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e sobreviveu, o homem fugiu.

A 1ª Vara Criminal de Trindade expediu um mandato de prisão preventiva contra o suspeito e a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Iporá efetuou a prisão. Ele foi encontrado trabalhando em cima de um trator na zona rural do município, onde estava morando. A ação fez parte da Operação Átria, voltada à repressão da violência contra a mulher.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito já tem passagem por violência doméstica. Ele vai responder pelos crimes de perseguição ameaçadora contra sua ex-namorada e de homicídio tentado. A pena pode chegar até 22 anos reclusão. A reportagem não conseguiu localizar a defesa do suspeito.

Operação Átria

A Operação Átria, articulada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, tem como foco o combate a crimes de violência doméstica contra a mulher. Além da Polícia Civil (PC) de Goiás, a operação conta com o apoio da Polícia Militar (PM), da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds) e da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia (GCM).

As ações no Estado serão realizadas durante todo o mês de março para reduzir os crimes de feminicídio e violência doméstica. “A operação deve pontencializar o já efetivo trabalho da instituição nesse tipo de delito”, explicou André Ganga, delegado-geral da PCGO.

A Operação Atria faz referência ao nome da principal estrela da constelação denominada “Triângulo Austral”, do hemisfério estelar sul, que possui coloração alaranjada – remete à retirada da mulher de uma situação de vulnerabilidade e a coloca em posição de estrela mais importante, devido ao papel fundamental que tem na estrutura familiar.