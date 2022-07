Cidades Suspeito teria colocado fogo em viaduto da T-63 enquanto tentava pegar droga, diz polícia Baltazar Campos David foi preso na tarde desta sexta-feira (14) e possui quatro passagens na polícia por furto, desacato e já foi encontrado várias vezes pelas autoridades portando drogas para consumo

Atualizada às 18h30 O incêndio que deixou interditado o viaduto João Alves de Queiroz, na Avenida T-63, em Goiânia, nesta sexta-feira (15), teria ocorrido enquanto um homem em situação de rua tentava pegar droga que caiu na estrutura metálica do viaduto. Para isso, ele utilizou um isqueiro, segundo as informações do delegado Alécio Moreira, titular da Delegaci...