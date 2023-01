Suspeitos tiveram acesso aos dados de pacientes de um hospital em Jataí, a 321 km de Goiânia, e ligaram para familiares para cobrar o pagamento de exames. A unidade informa que, até o momento, três vítimas procuraram a administração relatando o golpe e foram orientadas a não realizar a transferência.

Segundo a assessoria do Hospital Padre Tiago, a unidade possui um sistema hospitalar que é monitorado 24h e ainda não identificou como os suspeitos tiveram acesso aos dados dos pacientes. “Assim que ficamos sabendo do ocorrido, acionamos a central, que está tentando entender o que aconteceu”, afirma.

A unidade confirma que os suspeitos conseguiram os dados pessoais, número de contato dos pacientes e dos acompanhantes e exames realizados. “Com isso, fizeram ligações para três acompanhantes com todos os dados dos pacientes e pediram dinheiro, tentando aplicar um golpe”, detalha.

As três vítimas procuraram a administração do hospital, que alertou que não realizava esse tipo de procedimento. “Não houve sucesso por parte dos golpistas, pois não houve nenhuma transferência", destaca. O hospital emitiu uma nota para alertar os demais pacientes sobre as possíveis tentativas de golpe.

“Trata-se, portanto, de uma situação de tentativa de fraude e golpe utilizando o nome do hospital. Por isso, alertamos todos os nossos pacientes a não tomarem nenhuma ação indicada por essas ligações. Orientamos sempre procurar nossa equipe presencialmente e pelos nossos telefones oficiais”, alerta.

Por fim, a assessoria da unidade afirma que o caso está sendo investigado junto à Polícia Civil (PC). “As investigações buscam saber como eles tiveram acesso aos dados”, afirma. O POPULAR procurou a delegacia da cidade, mas não obteve sucesso até a última atualização desta matéria.

