A Polícia Civil indiciou duas pessoas suspeitas de maus-tratos de animais, em Goiânia. O caso aconteceu no último domingo (4) e a qualificação dos supostos autores de abandonarem uma cadela e seis filhotes, no Jardim Atlântico, aconteceu nesta segunda (5).

O nome dos suspeitos não foi divulgado, por isso o POPULAR não conseguiu descobrir quem é responsável pela defesa deles para pedir uma posição sobre o caso até a última atualização desta reportagem.

De acordo com a delegada Simelli Lemes, a equipe recebeu imagens do momento do abandono dos cães na rua. A polícia, então, identificou a dupla por câmeras de segurança e ambos precisaram prestar esclarecimentos.

Aos agentes, o homem disse que se mudou para um local que não aceitava os bichos e, por isso, precisou abandonar a cadela e os filhotes. “Os dois serão indiciados pelo crime de maus-tratos de animais, com pena de 2 a 5 anos de reclusão, explica Simelli.

“Abandonar animais em vias públicas ou qualquer outro local configura crime de maus-tratos, inclusive passível de pena de prisão. É muito importante falarmos dessa conscientização, ainda mais no Dezembro Verde”, reforçou a delegada.

Depois do caso, uma protetora resgatou a cadela e todos os filhotinhos.

Outro caso

Ainda em Goiânia, na mesma semana, um tutor se mudou de sua residência, deixando no imóvel três cães e dois gatos. De acordo com a Polícia Civil, os animais não morreram porque foram alimentados pelos vizinhos por cima do muro. Imagens feitas por eles, demonstraram que os animais estavam visivelmente em estado de subnutrição, o que foi confirmado pela perícia (veja as imagens).

O tutor confirmou que se mudou, mas disse que ia na casa em dias alternados alimentar os animais, o que foi contestado devido aos depoimentos dos vizinhos e das imagens e perícia, que comprovam o abandono dos animais. O homem, como no primeiro caso, foi indiciado por crime de maus-tratos, responsabilizado junto ao Poder Judiciário, e ainda perdeu a guarda dos animais

Dezembro Verde alerta sobre o abandono de animais

A campanha Dezembro Verde tem como foco conscientizar toda sociedade sobre o abandono e maus-tratos aos animais, bem como combater estas ações. Por meio de ações educativas, a população reflete sobre a importância do animal de estimação e da guarda responsável, que evita penalidades previstas nas leis da natureza. Além do objetivo principal da campanha, outros tópicos também são ressaltados, como as consequências do desamparo e questões de saúde e segurança públicas.

Abandonar ou maltratar animais é crime previsto pela Lei Federal nº 9.605/98. Vale lembrar que uma nova legislação, a Lei Federal nº 14.064/20, sancionada em setembro de 2020, aumentou a pena de detenção que era de até um ano para até cinco anos para quem cometer este crime.