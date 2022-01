Cidades Suspeitos de aplicar golpes com Pix são presos dentro do Terminal da Praça da Bíblia Um deles utilizava tornozeleira eletrônica e já foi preso três vezes em 2021 pelo crime de estelionato

Dois homens foram presos em Goiânia suspeitos de aplicar golpes em comerciantes de Senador Canedo, na região metropolitana da capital. Segundo a Polícia Militar, a dupla entrava em contato com empresários por meio de um aplicativo de mensagens para negociar as mercadorias. Depois que fechavam o negócio, agendavam um pagamento via Pix e enviavam um comprovante fraudado a...