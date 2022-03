Cidades Suspeitos de ataques ao Ibama e à Polícia Federal são alvos de operação Dois mandados de prisão preventiva e oito de busca e apreensão são cumpridos em Goiânia (GO) e em Boa Vista (RR)

Suspeitos de envolvimento em ataques ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e à Polícia Federal em setembro do ano passado são alvos da operação Mãe de Ouro, realizada nesta terça-feira (29), pela Polícia Federal (PF). Dois mandados de prisão preventiva e oito de busca e apreensão são cumpridos em Goiânia (GO) e em Boa Vista (...