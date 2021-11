Cidades Suspeitos de estelionato virtual são alvos de operação em Catalão Ação cumpriu seis mandados de prisão preventiva e seis de busca e apreensão

Seis suspeitos de envolvimento em crimes de estelionato virtual, com idades entre 22 e 45 anos, foram alvos da Operação Criminal Friends, da Polícia Civil de Catalão, no Sudeste de Goiás, na manhã desta terça-feira (23). A ação cumpriu seis mandados de prisão preventiva e seis de busca e apreensão. Iniciadas há seis meses, as investigações apontaram que os golpes...