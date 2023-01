Três suspeitos de furtar cabos de energia de pivô morreram durante uma ação policial na madrugada deste sábado (31), em uma fazenda de Palmeiras de Goiás, a 94 km de Goiânia. O pivô é uma fonte que fornece água e energia elétrica na zona rural.

Segundo a Polícia Militar de Goiás (PM-GO), a equipe foi acionada por meio de um alarme de monitoramento de pivô, que identificou o rompimento dos cabos. Essa teria sido a terceira denúncia averiguada pelos policiais na mesma noite.

De acordo com a PM, ao chegarem no local, cinco homens saíram de uma plantação de soja e atiraram contra os policiais, atingindo a viatura. Neste momento, houve troca de tiros e três suspeitos foram atingidos por disparo de arma de fogo. Os outros dois entraram na plantação e fugiram do local.

Os três suspeitos foram socorridos e levados ao hospital de Municipal de Palmeiras, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. Os corpos passaram por necropsia no IML de Goiânia e já foram liberados para os familiares, mas ninguém havia comparecido para buscar até a noite deste sábado (31).

A PM informou que foram apreendidos revólveres, munições e alicates. Além disso, cerca de 100 metros de fios de cobre foram recuperados.

