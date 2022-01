Cidades Suspeitos de furtar gado são presos em Itauçu Os envolvidos foram conduzidos e apresentados na Delegacia de Trindade

Dois homens foram presos em Itauçu suspeitos de furtar e receber gado roubado. As detenções aconteceram no último sábado (1º). Com eles foram apreendidos, uma espingarda, e sete vacas. Os envolvidos foram conduzidos e apresentados na Delegacia de Trindade. Tráfico Quatro pessoas foram presas neste domingo (2), no setor Jardim Nova Esperança, em Goiânia. Com...