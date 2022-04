Cidades Suspeitos de matar e arrastar corpo de homem em lava-jato são presos em Aparecida Motivação do crime ainda será investigada pela Polícia Civil, mas briga teria iniciado em um churrasco que acontecia no local que também funciona como estacionamento

Um homem de 31 anos foi morto na tarde de terça-feira (21) com três facadas em Aparecida de Goiânia. Depois de ter matado Denis Rodrigues Gomes, o suspeito do crime, de 20 anos, contou com a ajuda de um idoso de 71 anos para retira o corpo da vítima de dentro do lava-jato, onde acontecia um churrasco, e levar para a calçada. A motivação do crime ainda será investigada. A Políci...