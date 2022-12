Cidades Suspeitos de matar homem com golpes de facão são presos em Aparecida de Goiânia; vídeo Segundo a PM-GO, crime aconteceu por desavença da vítima com o trio; grupo foi levado para a Central de Flagrantes

Dois homens e uma mulher foram presos suspeitos de participarem de um homicídio em Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana de Goiânia, na madrugada de sexta-feira (2). O crime aconteceu no Jardim das Esmeraldas. Os investigados foram presos na manhã do mesmo dia. A Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) informou que as armas utilizadas no homicí...