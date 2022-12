A Polícia Civil (PC) concluiu o inquérito que apurou a morte de Alonso de Araújo por homicídio e quatro suspeitos foram indiciados pelo crime. O empresário desapareceu em 31 de outubro deste ano na cidade de Mineiros, na região sul do Estado.

De acordo com a PC, dois dos investigados foram indiciados pelos crimes de homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver. Os outros dois, além do homicídio duplamente qualificado, vão responder por furto qualificado. As penas máximas previstas são de 30 anos para homicídio qualificado, 8 anos para furto qualificado e 3 anos para ocultação de cadáver.

Segundo as investigações da PC, o primeiro suspeito preso teria atraído a vítima de Jataí para Mineiros. O segundo investigado, que teria informado a localização do corpo, seria o responsável por atirar no empresário. Alonso ficou desaparecido por 17 dias e foi encontrado com marca de tiro nas costas.

O terceiro envolvido tem 20 anos, e teria ajudado a ocultar o corpo do empresário. Já o quarto suspeito foi preso no dia 7 de dezembro e, de acordo com a PC, teria passado um cheque para a vítima e sabia que o empresário seria morto. Ele é apontado como um dos mentores do homicídio. O caso segue agora para o Ministério Público (MP) e para a Justiça.

Leia também:

- Homem é preso em Itaguaru suspeito de importunação sexual contra mãe idosa

- Suspeito de furtar 81 celulares em loja de Goiânia é preso na BR-153

- Caso Luana Marcelo: Reidimar foi absolvido por estupro em 2017 após vítima não ser encontrada