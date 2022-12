Suzane von Richthofen deixou a Penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé (SP), na manhã desta sexta-feira (23) para a "saidinha" temporária de Natal e Ano Novo. Ela saiu do presídio por volta das 8h15, segundo mostrou a TV Vanguarda (afiliada da TV Globo na região), e deve voltar até o próximo dia 3, quando se encerra o indulto.

Assim como Suzane, têm direito à "saidinha" de fim de ano presos com bom comportamento, em regime semiaberto, que tenham cumprido 1/6 da pena e que sejam réus primários (ou seja, tenham cometido seu primeiro crime). Suzane foi condenada a 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais, Marísia e Manfred Von Richthofen, em outubro de 2002.

Além do Natal e Ano Novo, Suzane e outros presos com direito à "saidinha" podem deixar temporariamente o presídio nas seguintes datas: Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Finados e Natal + Ano. Presos com bom comportamento também podem pedir autorização para estudar.

Os detentos só podem deixar a prisão no horário de aula e devem estudar na região onde cumprem a pena. É o caso de Suzane von Richthofen, que cursa Farmácia desde o ano passado, em uma universidade em Taubaté (SP).

