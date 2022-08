O carro da técnica de enfermagem Danyanne da Cunha Januário da Silva, de 35 anos, desaparecida desde o dia 27 de julho, foi visto pela última vez em Valparaíso de Goiás, segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (DF). Ela saiu de sua casa, no Riacho Fundo I, por volta das 22h30, para cobrar uma dívida de um conhecido e desapareceu.

Familiares de Danyanne disseram à polícia que ela deixou os dois filhos, de 11 e 13 anos, em casa e saiu para encontrar um homem em um local marcado por ele. Ela entrou no carro e não voltou para casa. Esse conhecido, no entanto, afirma não ter se encontrado com a servidora pública nessa noite.

Ao sair de casa, Danyanne deixou o celular carregando. Após registrarem um boletim de ocorrência, os familiares encontraram uma conversa dela com o homem que, supostamente, ela saiu para encontrar. Referindo-se à servidora como “bb”, o homem disse que estava com o dinheiro para pagar a suposta dívida, mas que, por um problema no banco, precisaria pagar pessoalmente.

O homem diz ainda que está com os filhos e pergunta se ela pode encontrá-lo. Danyanne responde que sim e sai de casa poucos minutos depois. Câmeras de segurança flagraram o momento em que ela sai do apartamento, entra no elevador, e depois sai do prédio em direção ao carro, que estava estacionado na rua.

Sem nenhuma informação sobre a técnica de enfermagem, a polícia do Distrito Federal decidiu divulgar a placa do carro de Danyanne. “Este é o veículo da vítima. Tem uma passagem dele, na BR-040, às 0h27 min, no dia 28/7. Seguia sentido Valparaíso. Qualquer informação pode ser passada no 197”, informou o delegado que investiga o caso, Lúcio Valente, da 29ª Delegacia de Polícia de Riacho Fundo 1.

A PCDF informou à reportagem que, até a manhã desta quarta-feira (3), não havia sido divulgada nenhuma atualização sobre o caso. “O caso está sendo investigado e as diligências policiais pertinentes estão em andamento”, finalizou a nota.

