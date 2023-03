Um técnico de enfermagem, de 41 anos, foi morto na última sexta-feira (3) e seu corpo só foi encontrado três dias depois, no domingo (5), em Goiânia. No dia seguinte, um jovem foi preso pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) suspeito de ter cometido o homicídio.

O jovem, de 19 anos, foi preso em flagrante pela Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH). O crime aconteceu dentro do apartamento da vítima, localizado no setor Leste Vila Nova, em Goiânia.

Segundo o delegado Vinícius Teles, o corpo só foi encontrado quando os amigos da vítima deram falta dele e acionaram a polícia. “As investigações apontam que os dois se encontraram no apartamento da vítima para terem relações e, no momento do ato, o rapaz se arrependeu”, explicou. Após tentar ir embora, o jovem de 19 anos foi impedido pelo técnico de enfermagem, que disse que ele só sairia de lá quando os dois ficassem juntos.

“No momento em que o homem se distrai, o suspeito desfere várias facadas contra o pescoço e o tórax da vítima, informou Vinícius. Segundo a Polícia Civil, o suspeito é casado e tem um filho de seis meses. Após confessar o crime, ele informou que tentou fugir, mas pelo pequeno porte físico não conseguiu.

O homem está preso na DIH, à disposição do Poder Judiciário. Ele vai responder por homicídio qualificado por motivação fútil.

Prisão

O jovem, de 19 anos, foi localizado e preso na sua residência, em Aparecida de Goiânia. Ele possui uma passagem por furto e vai responder por homicídio qualificado por motivação fútil.

Após cometer o homicídio, o suspeito roubou alguns pertences da casa da vítima. Ele levou uma mochila, cartões bancários, documentos e um celular, que foi vendido e localizado pela Polícia Civil.

De acordo com a PCGO, o suspeito vai ser encaminhado à Casa de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia.

