Um técnico de futebol de uma escolinha da Prefeitura de Silvânia, a 85 km de Goiânia, foi filmado agredindo com chineladas um de seus alunos, um adolescente de 15 anos. A agressão ocorreu na última segunda-feira (14), durante um campeonato de futebol realizado em Caldas Novas. Segundo informou a Prefeitura de Silvânia, o servidor foi exonerado.

A mãe do aluno, Luciana Cruvinel, contou ao POPULAR que estava trabalhando, na última terça-feira (15), quando recebeu o vídeo e as fotos do professor agredindo o adolescente.

“Quando vi as imagens, liguei para o meu filho e não consegui contato. Então liguei para o professor, que afirmou que meu filho tinha caído no campo, mas que estava tudo bem. Continuei tentando falar com meu filho, e, quando consegui, ele me relatou as agressões”, afirmou Cruvinel.

À mãe, o adolescente contou que a agressão ocorreu porque o professor queria que os alunos dormissem. “Muitas crianças e adolescentes estavam juntos, e, como o professor havia bebido durante o dia, estava alterado e pediu que os alunos parassem de brincar e dormissem. Ao explicar ao professor que eles [os alunos] estavam apenas brincando, o técnico ficou nervoso e nisso começou a agredir meu filho”, ressaltou.

Investigação

Na sequência, a mãe do adolescente comunicou o Secretário de Esporte de Silvânia, que, assim como ela, se deslocou para Caldas Novas. “Encontrei meu filho com muito medo, com os olhos cheios de lágrimas. Fomos para a delegacia de flagrante, e foi aberto um inquérito. O professor não foi preso porque não foi feito flagrante”, afirmou.

Ela relatou ainda que o filho permanece com medo, mas que já começou o acompanhamento psicológico. “Está com medo, pelas ameaças feitas pelo professor. Ao mesmo tempo, não quer calar sobre o que aconteceu. Esperamos que a justiça seja feita”, reforçou.

A reportagem não localizou a defesa do professor Gean Ramos até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.

Prefeitura

Em nota divulgada nas redes sociais, a Prefeitura de Silvânia repudiou a agressão e afirmou que o servidor foi exonerado e afastado imediatamente das respectivas funções e que as medidas judiciais cabíveis serão tomadas.

“A administração municipal apoia integralmente o esporte em nosso município e lamenta o ocorrido. O Governo de Silvânia permanece à inteira disposição dos alunos, seus responsáveis e de qualquer cidadão silvaniense”, diz um trecho do comunicado.

Nota da Prefeitura na íntegra

O Governo de Silvânia repudia os fatos ocorridos na terça-feira (15), durante a 6ª Copa de Futebol realizada na Cidade de Águas Quentes, ocasião em que alunos no programa de iniciação esportiva da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer disputaram o campeonato.

Considerando o ocorrido, envolvendo um dos membros da comissão técnica de Silvânia, foi expedido o Decreto nº 1.020/2022, cujo teor exonera o servidor, sendo, portanto, imediatamente afastado de suas funções. Informamos que as medidas judiciais cabíveis também serão tomadas.

A administração municipal apoia integralmente o esporte em nosso município e lamenta o ocorrido. O Governo de Silvânia permanece à inteira disposição dos alunos, seus responsáveis e de qualquer cidadão silvaniense.