Cidades Tamanduá-mirim é resgatado de queimada em Cachoeira Dourada

Um filhote fêmea de tamanduá-mirim foi resgatado no último domingo (31) em uma propriedade rural de Cachoeira Dourada, no Sul de Goiás. A moradora entrou em contato com a servidora da Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente, Dayane Pereira Faria, que foi até o local junto com fiscais. O animal estava desidratado e com várias lesões pelo corpo,...