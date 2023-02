O tapume que isolava uma obra no Araguaia Shopping foi empurrado por uma ventania e caiu em cima do funcionário de um quiosque ao lado. O acidente ocorreu nesta sexta-feira (3), e de acordo com a assessoria do shopping, a vítima teve apenas escoriações leves.

O funcionário foi atendido pela brigada Anjos da Vida, bombeiros civis do shopping, e não teria precisado de outros atendimentos, informou a assessoria do comércio.

No local onde ficava o tapume foi colocado um forro de lycra para isolar novamente o local das obras. Assim que o shopping for fechado, a equipe do local pretende recolocar o tapume onde estava e reforçá-lo para evitar que ocorra o mesmo problema.

Confira a nota na íntegra repassada pela administração do Araguaia Shopping:

O tapume usado para isolamento de obra de reforma de uma das lojas foi deslocado por um forte vento, caindo sobre um quiosque. Um funcionário do quiosque teve escoriações no braço e foi prontamente atendido pela brigada do shopping. Os reparos necessários já foram feitos, e o tapume será recolocado.