Cidades Tarifa de serviço funerário é reajustada em 25% em Goiânia Outra parcela de 25% está prevista para janeiro de 2023, totalizando um aumento de 56%. Prefeitura alega que valores estavam defasados por causa da inflação, da falta de insumos e como consequência da pandemia de Covid-19

A Prefeitura de Goiânia aumentou em 25% as tarifas dos serviços funerários previstos no decreto municipal 725, de março de 2015 e já agendou um novo reajuste de 25% para janeiro de 2023. Apesar de o decreto publicado na edição desta segunda-feira (11) do Diário Oficial do Município (DOM) falar que o reajuste é de 50% parcelado em duas vezes, na prática, ao aplicar a s...