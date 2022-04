Cidades Tarifa de taxi de Goiânia tem aumento de 20% Categoria reclamava que tarifa era a mesma há sete anos. Nova tabela vale a partir da publicação do novo decreto, mas taxistas precisam que equipamentos sejam aferidos pelo Inmetro antes de cobrar do cliente

A tarifa de taxi em Goiânia foi reajustada em 20%. Os novos valores atendem pedido da categoria dos taxistas que reclamava que os motoristas trabalhavam com a mesma tabela desde 2015. O decreto com a nova taxa foi assinado nesta quinta-feira (7), no Salão Nobre do Paço Municipal e contou com a presença de vários taxistas. O valor só passa a valer para o passageiro depois...