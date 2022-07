Cidades Tatu é resgatado de área de turistas em Aruanã O animal foi encontrado por turistas na área de banho e recreação e foi devolvido à natureza pelo Corpo de Bombeiros

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionada nesta quinta-feira (21) para resgatar um tatu encontrado em uma área de banho na Praia do Cavalo 3, em Aruanã, Goiás. O animal foi encontrado por turistas na área de banho e recreação e foi devolvido à natureza. O tatu, da espécie Dasypodidae, foi encontrado por turistas em um acampa...