Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionada nesta quinta-feira (21) para resgatar um tatu encontrado em uma área de banho na Praia do Cavalo 3, em Aruanã. O animal foi encontrado por turistas na área de banho e recreação e foi devolvido à natureza.

O tatu, da espécie Dasypodidae, foi encontrado em um acampamento e o Corpo de Bombeiros foi acionado. Como não apresentava ferimentos, o animal foi resgatado e solto em uma reserva natural da região.

Turista Seguro

A ação faz parte da Operação Férias Turista Seguro, realizada para garantir a proteção e segurança dos turistas da região do Rio Araguaia. A Operação está em sua 48°edição e tem o objetivo principal de evitar mortes por afogamento, em especial no Rio Araguaia, durante o mês de julho.

A operação funciona em 8 postos de atendimento dos bombeiros: Aragarças, Itacaiu, Britânia, Aruanã, Cocalinho, São José dos Bandeirantes e Luís Alves. De acordo com o Tenente Coronel Juliano Borges Ferreira Moraes, somente neste mês de Julho já foram realizados 930 atendimentos, com 9.000 pessoas atendidas no total, sendo 70 ocorrências emergenciais.

A maioria das ocorrências são em relação a afogamentos e acidentes com animais. O tenente explica que os casos mais comuns são turistas mordidos por piranhas e atingidos por ferroadas de arraia. Este ano, também houve muitos casos de quedas de embarcações, visto que a maioria dos condutores dos veículos não possuem a habilitação necessária para dirigi-los.

Segundo o tenente Juliano, neste ano houve apenas dois óbitos na região do Rio Araguaia até o momento. Um jovem de 15 anos morreu afogado em Aragarças e um homem morreu em um acidente de carro na rodovia próximo ao posto São José dos Bandeirantes.

As recomendações do Corpo de Bombeiros é o uso do colete salva-vidas, que reduziria a zero as mortes por afogamento. O tenente também orienta o cuidado com o uso de bebidas alcoólicas e pede para que os turistas evitem o excesso de peso nas embarcações. A Operação Férias Turista Seguro vai até o dia 31 de julho.

