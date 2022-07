Cidades Taxa de ocupação em hotéis pode chegar a 100% em cidades de Goiás nas férias de julho Destinos tradicionais no estado, Caldas Novas e Aruanã estão na lista das cidades que lotarão as hospedagens

Um levantamento realizado pela associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH Nacional) mostra que, em algumas cidades goianas, a expectativa é que a taxa de ocupação em hotéis durante as férias de julho chegue a 100%. Segundo a instituição, os números apurados apontam para a continuidade da recuperação do setor que apresentou bons resultados em todas as regiões p...