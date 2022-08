Cidades TCE aponta nove trechos de rodovias estaduais comprometidos em Goiás Relatório de fiscalização do TCE-GO sobre vias estaduais aponta locais com mais problemas. Na GO-108, entre Mambaí e Sítio D´Abadia, 66,8% do trecho estão com buracos

Pelo menos nove trechos de rodovias estaduais em Goiás possuem mais da metade dos trajetos com buracos, de acordo com o relatório de fiscalização realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO). Os técnicos do órgão percorreram 6.036 quilômetros de 112 trechos das GOs no primeiro semestre deste ano. Na viagem de 46 quilômetros (km) pela GO-108 entre os municí...