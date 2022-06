Cidades TCE-GO manda suspender locação de ônibus elétrico para o Eixo Anhanguera Técnicos do tribunal teriam encontrado falhas no edital, que seria aberto na próxima segunda-feira (6). Caiado critica decisão e diz que busca alternativa

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) determinou a suspensão cautelar e por tempo indefinido do edital de pregão eletrônico para locação de 114 ônibus elétricos que seriam usados no Eixo Anhanguera, na região metropolitana de Goiânia. A abertura do processo, que já havia sido adiada após recomendação do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), estava p...