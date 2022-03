Cidades TCE suspende 51 licitações para instalação de energia solar em escolas estaduais Tribunal afirma que modalidade adotada pela Secretaria da Educação contraria as normas legais. Pedido é que contratação seja feita mediante pregão eletrônico, com apenas uma empresa para todas as escolas

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE) suspendeu 51 licitações iniciadas pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc) para compra e instalação de usinas de energia solar em colégios públicos estaduais do estado. A paralisação aconteceu porque, segundo o Tribunal, a modalidade adotada pela pasta não está de acordo com as normas legais. A Seduc realizou editais m...