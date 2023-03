O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO) revogou uma medida cautelar que suspendia temporariamente desde o dia 10 de fevereiro a nomeação dos aprovados no concurso público realizado pela Prefeitura de Goiânia em 2022 para diversos cargos na esfera municipal.

No começo do ano, o executivo havia publicado a lista de convocação de 2.091 candidatos, 50% a mais do que o previsto inicialmente no lançamento do edital, porém houve um erro em relação ao cumprimento da lei municipal 9.791/2016, que define os critérios de para cumprimento da reserva de vagas para cotistas.

A Prefeitura se preparava para republicar o edital de convocação com o acréscimo de 119 nomes, já com as correções, mas com a medida cautelar do TCM-GO a iniciativa foi interrompida. A Secretaria Municipal de Administração (Semad) informou que esta nova lista deve ser publicada nos próximos dias no Diário Oficial do Município (DOM)

O concurso foi realizado para preenchimento de vagas nas áreas de saúde, educação, assistência social, infraestrutura, esporte, planejamento e administração. O edital foi lançado em 2020, mas as provas foram realizadas apenas em maio e junho do ano passado por causa da pandemia de Covid-19.

A lei municipal 9.791/2016 determina que candidatos que se autodeclaram negros e conseguiram pontuação suficiente para serem convocados pela ampla concorrência não devem ser chamados dentro da reserva de cotas. Entretanto, o Ministério Público de Contas (MPC) entrou uma representação no TCM-GO apontando sete casos assim para o cargo de pedagogo.

No dia 11 de fevereiro, a Prefeitura chegou a divulgar um comunicado, sem detalhes, informando sobre a convocação dos 119 candidatos extras com o objetivo de “cumprir rigorosamente” a lei municipal acima citada. O Paço ainda não havia sido notificado da medida cautela expedida pelo conselheiro Daniel Goulart um dia antes suspendendo nomeações.

Sem publicidade

Após a decisão do conselheiro, o Paço não publicizou informações sobre o andamento do processo de convocação. Muitos aprovados entravam nas redes sociais da administração municipal e do próprio prefeito Rogério Cruz (Republicanos) ou então em publicações de notícias relacionadas à Prefeitura em perfis de meios de comunicação para cobrar atualizações.

A medida cautelar foi revogada durante sessão do pleno do TCM-GO, após relatório do conselheiro que a expediu voltando atrás com a decisão. Após manifestação da Prefeitura, da Semad e dos próprios aprovados por meio de uma comissão, ficou acordado que o tribunal iria aguardar a publicação dos novos editais com as correções prometidas pela Semad.

Daniel explicou em seu novo parecer que a revogação se daria pelo fato de não haver divergências entre o tribunal e o Paço no entendimento sobre os apontamentos feitos pelo MPC na convocação dos aprovados.

Além disso, como próprio executivo informou ter feito uma reanálise da lista de convocados mediante o equívoco apontado e se comprometeu com a republicação da relação de selecionados, o conselheiro argumentou que a manutenção da medida cautelar acarretaria prejuízos para os convocados.

A chefe da advocacia setorial da Semad, Ana Paula Custódio Carneiro, participou da sessão do pleno do TCM-GO e informou que a pasta já havia, antes mesmo da suspensão decretada pelo tribunal, feito uma revisão dos nomes dos convocados, a partir de um procedimento interno aberto por iniciativa da própria administração após denúncia protocolizada.

Ana Paula também destaca que até o momento não houve nenhuma nomeação, apenas a convocação dos aprovados para que já providenciassem documentos e exames exigidos por lei para concretizar a posse no cargo. Segundo ela, já está tudo pronto para que a retificação seja feita.

Os editais de convocação foram publicados no DOM do dia 25 de janeiro e dois dias depois já foi aberto um processo interno para se averiguar os questionamentos feitos a respeito da convocação de aprovados autodeclarados negros.

“O referido processo encontra-se em tramitação final neste Município, e considerando que ainda não houve nomeação de candidatos aprovados no concurso para posse em cargo público, assim, os editais de convocações serão republicados e os cargos no qual há candidatos negros classificados também na ampla concorrência serão colocados na lista da ampla concorrência e serão convocados para ocupar as vagas de negros os próximos candidatos classificados na lista de negros”, afirmou o MPC em novo parecer assinado no dia 28 de fevereiro.

Orientação acatada

Em nota, a Prefeitura informou que acatou as orientações do TCM-GO e o edital a ser republicado com a convocação será acrescido dos nomes dos candidatos aprovados nas cotas para pessoas negras e pessoas com deficiência em vários cargos. “Com isso, abrirá o prazo para que estes candidatos apresentem a documentação necessária para a nomeação nos cargos públicos.”

O executivo também informou que não haverá pessoas “desconvocadas”. “Houve uma divergência na interpretação da Lei de Cotas, que será corrigida de acordo com as orientações do TCM, sem prejuízos para os candidatos já convocados, visto que haverá acréscimos de números de convocados.”