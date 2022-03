Cidades Teiú é encontrado dentro de secretaria da cidade de Goiás O CBMGO foi acionado para fazer a retirada do animal. De acordo com os bombeiros, ele estava sem ferimentos e, após ser capturado, foi solto em seu habitat natural.

