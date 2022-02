Cidades 'Tem otorrino aí? A dona Maria vai ficar rouca de tanto gritar', ironiza Rogério Cruz em protesto O comentário do mandatário do executivo municipal foi uma resposta ao protesto do Sindsaúde/GO, que estava se manifestado no local

Durante a manifestação que marcou a inauguração da Unidade de Saúde da Família (USF), no Conjunto Riviera, em Goiânia, na manhã desta quinta-feira (10), o prefeito Rogério Cruz perguntou em tom irônico durante um discurso “tem otorrino aí? Porque a dona Maria vai ficar rouca de tanto gritar”. O comentário do mandatário do executivo municipal foi uma resposta ao pr...