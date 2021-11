Cidades Tema da redação do Enem é 'Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil' Tema proposto é o mesmo para os candidatos que fazem o Enem Digital

'Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil' é o tema da redação do Enem 2021, que começou às 13h30 deste domingo (21). O tema foi divulgado pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, nas redes sociais às 13h50. Os candidatos devem elaborar um texto dissertativo e elaborar uma proposta de intervenção sobre o tema. No ano passado, o tema...