Cidades Temperatura média em Goiânia sobe 1,2° C em 30 anos Médias divulgadas pelo Inmet mostram a elevação das temperaturas e queda na umidade do ar nas últimas três décadas. Fenômeno tem ligação com crescimento da capital

A temperatura média anual em Goiânia subiu 1,2°C em 30 anos. A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que divulgou a normal climatológica de 1991 a 2020. Nas últimas três décadas, no comparativo com o período de 1961 a 1990, houve queda na umidade relativa do ar, principalmente nos meses de inverno e primavera. As mudanças climáticas da capital são ...