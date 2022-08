A temperatura mínima na manhã desta quinta-feira (11), em Goiânia, pode chegar a 10ºC, conforme boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo). O gerente do órgão, André Amorim, afirma que há 30% de possibilidade de ocorrência de chuvas na capital, mas destaca que serão “chuvisqueiros” isolados.

André afirma que a queda das temperaturas é resultado de uma massa de ar frio de origem polar, que vem dos polos do planeta e caminham em direção à região central do Brasil. Ele também explica que essa mesma massa está provocando nuvens mais escuras que podem passar a impressão de que vai chover, porém as possibilidades são baixas.

“Para a nuvem fazer chuva, ela precisa crescer bastante para cima e as nuvens dessa semana estão bem estreitas. A possibilidade é de que haverá um leve chuvisqueiro, mas a probabilidade é baixa”, ressaltou. As maiores chances de chuva estão concentradas na região Região Sul e Sudoeste de Goiás, como por exemplo, em Jataí, Rio Verde, Mineiros e Itumbiara.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o frio vai permanecer somente até o próximo sábado (13). Fato confirmado pelo Cimehgo. “O ar frio começou a circular hoje, amanhã terá mais intensidade, na sexta também e no sábado perde força”, afirmou André. A previsão é de que a mínima seja de 11ºC na sexta e no final de semana suba para 15ºC.

Máximas

Apesar dos 10ºC pela manhã, a temperatura vai aumentando no decorrer do dia e pode chegar a até 26ºC à tarde em Goiânia, 30ºC em Goianésia e 35ºC em Porangatu. “Em um ciclo de 24h temos como se fosse uma montanha russa, esquenta até umas 17h e à noite vai esfriando, o pico do frio é por volta das 7h da manhã, hora que as pessoas saem para trabalhar”, finaliza.

