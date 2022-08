Os goianos não estão acreditando muito, mas as temperaturas devem cair em algumas partes do estado nos próximos dias. O motivo é a frente fria de origem polar que está se aproximando da região com maior intensidade e poderá derrubar as temperaturas mínimas em até 10°C.

O motivo desse ceticismo é compreensível, já que agosto tem a característica de ser um mês quente e bastante seco, em que a umidade relativa do ar atinge níveis críticos. Mas, a chegada dessa massa de ar frio também pode ocasionar pancadas de chuvas isoladas em alguns municípios, inclusive em Goiânia.

Calor no inverno

O clima tropical característico do estado de Goiás não permite que as estações do ano sejam bem definidas, ou seja, com verões quentes e invernos frios, como acontece nos países do hemisfério norte. Aqui não temos um inverno rigoroso, as temperaturas são apenas mais amenas que no restante do ano.

Este ano, inclusive, o mês de julho foi o mais quente já registrado no Brasil desde 1961. De acordo com o Inmet, a temperatura média foi de 22,8°C, com um desvio de 0,82°C acima da média histórica. Essa condição fez com que fossem registrados valores de até 3° C acima da média desde o sul da Região Norte, passando pelo Centro-Oeste até a Região Sul.