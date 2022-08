A frente fria foi embora! Após trazer chuva em Jataí e deixar o tempo mais fresco em Goiânia, agora os goianos vão enfrentar novamente o sol rachando e a umidade do ar em estado de alerta.

Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), uma massa de ar seco deve causar o aumento da temperatura esta semana em Goiás. A previsão é que durante a tarde o clima fique ainda mais quente por conta do sol, que deve predominar em todas as regiões do Estado.

Em Goiânia, o tempo deve permanecer estável, com mínima de 17°C no início da manhã e máxima de 31°C ao longo do dia. A umidade relativa do ar continua entre 20% a 70%, mas o Cimehgo alerta que essa instabilidade merece atenção.

Confira as máximas para algumas regiões de Goiás:

- Goiânia 31°C

- Porangatu 35°C

- Rio Verde 30°C

- Jataí 29°C

- Catalão 28°C

- Luziânia 29°C

- Anápolis 29°C

- Itumbiara 31°C

- Ouvidor 28°C

- Goiandira 29°C

- Três Ranchos 29°C

- Cumari 29°C

- Anhanguera 29°C

- Ipameri 27°C

- Nova Aurora 27°C

- Cristalina 26°C

- Santa Helena 30°

- Ceres 32°C

- Goianésia 32°

- Davinópolis 28°C

- Rubiataba 33°C

- Flores de Goiás 33°C

- Paraúna 29°C

- Jaraguá 30°C

