A forte chuva acompanhada de muito vento registrada no começo desta sexta-feira (10), em Goiânia, destruiu diversas barracas na Feira Hippie, na Praça do Trabalhador, no Setor Norte Ferroviário.

De acordo com Letycia Maryanne, vice-presidente da Associação dos Feirantes da Feira Hippie, a Associação ainda não quantificou quantos feirantes foram prejudicados pela chuva. “Não temos o número, mas são muitos. Todo período de chuva nós, da feira Hippie, sofremos com essa situação. O vento é sempre muito forte”, afirmou.

Letycia Maryanne também disse ao O POPULAR que quando chove, toda a região da feira é afetada e que os prejuízos são muitos. “Cada feirante arca com os prejuízos que tem. Muitos, neste momento, estão organizando as bancas como podem, tentando protegê-las com lona, por exemplo”, disse.

Em nota, a Sedec informou que após as fortes chuvas, que causaram estragos na Feira Hippie, equipes da Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec) foram acionadas e se dirigiram ao local. De acordo com a pasta, ninguém ficou ferido.

Um shopping da capital localizado no Setor Norte Ferroviário também foi atingido pela forte chuva e pelo vento, no início desta tarde. A chuva chegou a deslocar tapumes utilizados para isolar a obra de uma reforma, que acontece em uma das lojas.

Em nota, o Araguaia Shopping informou que a tempestade também trouxe danos para parte do forro de um dos corredores e derrubou um poste no estacionamento, que caiu sobre dois carros. Segundo detalhou a assessoria de imprensa, ninguém ficou ferido e os devidos reparos já estão sendo realizados pela equipe de manutenção do shopping.

Nota Sedec na íntegra:

"Em atenção às solicitações deste veículo de comunicação, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec), informa o que se segue:

- Devido à forte chuva no início da tarde, várias barracas da Feira Hippie foram derrubadas, nesta sexta-feira (10/02). Os setores mais atingidos são os que estão localizados em frente à Rua 44, ao lado do terminal rodoviário, na Praça do Trabalhador, Setor Central. A ventania que atingiu até 26km/h foi a responsável pelo incidente.

- Equipes da Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa foram acionadas, assim que receberam a informação, e estão no local. O secretário da Sedec, Silvio Sousa, acompanha pessoalmente a situação.

- De imediato, foram acionados a Guarda-Civil Metropolitana, Corpo de Bombeiros e a empresa Equatorial para garantia do restabelecimento da normalidade no local. Felizmente, ninguém se feriu.

- Desde as últimas ocorrências registradas na Feira Hippie, devido à instabilidade no clima, os feirantes foram orientados a reforçar as estruturas das barracas.

- A Sedec está empenhada em discutir novas estratégias e procedimentos para conter esse tipo de ocorrência.

Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec)"

Nota do Araguaia Shopping na íntegra:

“Devido à forte chuva e ao vento do início da tarde de hoje, tapumes utilizados para isolamento da obra de reforma de uma das lojas do Araguaia Shopping foram deslocados, mas não atingiram qualquer pessoa ou estrutura. A tempestade também trouxe danos para parte do forro de um dos corredores e derrubou um poste no estacionamento, que caiu sobre dois carros. Ninguém ficou ferido, e os reparos já estão sendo feitos pela equipe de manutenção do shopping.”

Nota da Prefeitura de Goiânia

A propósito da forte chuva que destruiu barracas na Feira Hippie, na tarde desta sexta-feira (10/02), a Prefeitura de Goiânia informa o que se segue:

- Por determinação do prefeito Rogério Cruz, a Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec) está em contato com a Procuradoria-Geral do Município (PGM) e a Secretaria de Finanças (Sefin), para estudar meios de mitigar eventuais prejuízos aos feirantes que foram prejudicados e tiveram suas mercadorias afetadas.

- Os setores mais atingidos são os que estão localizados em frente à Rua 44, ao lado do terminal rodoviário, na Praça do Trabalhador, Setor Central. A ventania que atingiu até 60km/h foi a responsável pelo incidente.

- As equipes da Sedec foram acionadas assim que receberam a informação. O secretário Silvio Sousa acompanha pessoalmente a situação.

- De imediato, também foram acionados a Guarda-Civil Metropolitana, Corpo de Bombeiros e a empresa Equatorial para garantia do restabelecimento da normalidade no local. Felizmente, ninguém se feriu.

- Desde as últimas ocorrências registradas na Feira Hippie, devido à instabilidade no clima, os feirantes foram orientados a reforçar as estruturas das barracas.

- A Prefeitura de Goiânia lamenta o ocorrido e está empenhada para discutir novas estratégias e procedimentos para conter esse tipo de ocorrência, bem como fazer o que estiver ao alcance, no ponto de vista legal, para socorrer os feirantes e amenizar a dor das pessoas afetadas.

