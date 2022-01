Cidades Tempestades podem atingir a região Centro Sul de Goiás nesta segunda-feira (31) Corredor de umidade passa pelo estado e influencia no aumento de nebulosidade

A semana começa com a possibilidade de tempestades, principalmente, na região Centro Sul de Goiás. Um corredor de umidade oriundo da Região Norte do Brasil está passando pelo estado em direção ao Sudeste do país, movimento que possibilita o aumento de nebulosidade. O alerta é do Centro de Informações Meteorológica e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). Aliado a isso...