Cidades Tempo em Goiás no final de semana deve ser de sol e calor, diz previsão Massa de ar seco continuará surtindo efeito no estado

O sol e o tempo seco não devem dar trégua neste final de semana em Goiás. De acordo com previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a massa de ar seco deve predominar no estado, mantém o tempo estável e com temperaturas elevadas. Em Goiânia, nesta sexta-feira, a temperatura máxima pode chegar aos 33°C e umidade relativa do ar ...