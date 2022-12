Um temporal causou uma cabeça d’água na cachoeira Meia-Lua e arrastou a ponte de madeira do distrito de Capela do Rio do Peixe, onde foram gravadas cenas do filme "2 Filhos de Francisco", em Pirenópolis, no Entorno do Distrito Federal. Imagens mostram como a enxurrada atingiu a cidade (veja acima).

A chuva atinge a região desde a noite de quarta-feira (14) e permanece nesta manhã de quinta-feira. Sebastião Francisco Abadia é morador do distrito, que fica a 35km da cidade, e conta que ficou assustado ao gravar o vídeo da ponte sobre o Rio Matamata. Ele explica que já houve outros temporais na região, mas dessa vez, a força da enxurrada foi maior.

“Teve uma enchente em novembro do ano passado que o rio inundou e não rodou a ponte, mas essa enchente veio agora. Muitos moradores estão ilhados na região, tem muitas fazendas depois da ponte”, disse Sebastião.

A ponte fica ao lado da capela onde foram gravadas as primeiras cenas do filme "2 Filhos de Francisco", que conta a história da carreira de Zezé di Camargo e Luciano e da família dos irmãos, que nasceram em Sítio Novo, uma fazenda bem próxima da região (foto abaixo).

À TV Anhanguera, a Prefeitura de Pirenópolis informou que a Defesa Civil também está monitorando as áreas afetadas e dando apoio aos moradores dos distritos na zona rural.

Segundo o Corpo de Bombeiros, até às 11h desta quinta-feira não houve nenhum chamado de ocorrência na cidade por causa das chuvas. O batalhão da cidade informou que segue monitorando os pontos de alagamento na cidade e nos distritos de Capela do Rio do Peixe e de Lagolândia.

Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a chuva desta quinta-feira em Pirenópolis foi um volume esperado para três dias.

