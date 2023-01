Atualizada às 19h15 do dia 29 de janeiro de 2023

A forte chuva que caiu na Grande Goiânia nesta tarde de domingo (29), deixou estragos em vários pontos. O teto da portaria de um shopping de Aparecida de Goiânia foi inundado pela água, o que fez com que uma pequena parte acabasse desabando e formando uma “cachoeira”. Na Avenida Marginal Botafogo, que atravessa a cidade de Goiânia, o nível do rio subiu e em outros pontos as ruas alagaram.

O POPULAR teve acesso a vídeos enviados por telespectadores e também feitas por equipes da TV Anhanguera em que mostram uma avenida no Park Lozandes, localizado entre o Jardim Goiás e Alphaville Flamboyant, na região sudeste de Goiânia, completamente alagada. A situação se repetiu no Parque Amazônia. Nas imagens, é possível perceber que a rua se transformou em um “rio”. Um condomínio no Conjunto Cruzeiro do Sul, em Aparecida de Goiânia, também ficou alagado (foto abaixo).

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado (Cimehgo) havia informado que no final de semana haveria chuvas fortes acompanhadas de rajadas de vento e raios. O órgão explicou que essas pancadas de chuvas são provocadas pelas áreas de instabilidade formadas pela combinação do calor com a umidade. Foi emitido um alerta de risco potencial de chuvas em formato de tempestades.

De acordo com o monitoramento de Riscos e Desastres Naturais do Cimehgo, o local em que mais choveu foi na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia, com 83,6 milímetros (mm) de precipitação em 1h20; seguido do Conjunto Vera Cruz, com 57,4 mm em 50 minutos e o Setor Santa Genoveva, em Goiânia, com 57,2 mm em 2 horas.

A Defesa Civil informou ao POPULAR que até às 18h05 ainda não havia recebido nenhum chamado e que há equipes nos pontos mais sensíveis. Contudo, essa informação ainda pode ser alterada, visto que há muita chuvas pela cidade.

A reportagem entrou em contato com a Equatorial Energia Goiás e foi informada que teve somente casos pontuais de falta de energia elétrica.

Ao POPULAR, o Buriti Shopping informou que a tubulação de água pluvial foi rompida no estacionamento, mas as equipes de manutenção atuaram rapidamente para minimizar os transtornos, isolando o local e orientando o público. Ninguém ficou ferido e outras áreas não foram afetadas. O shopping segue funcionando normalmente.