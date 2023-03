O forro do teto de uma igreja católica caiu com o forte temporal na tarde desta quinta-feira (2), em São Luiz do Norte, no Vale do São Patrício, em Goiás. De acordo com o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado (Cimehgo), André Amorim, a média da chuva na região foi de 30 milímetros (mm) e os ventos podem ter chegado aos 70 quilômetros por hora.

Segundo informações da TV Anhanguera, a Paróquia São Luiz Gonzaga estava em reforma e, por isso, no momento da tempestade, não tinha ninguém no local. O POPULAR tentou contato por telefone com a secretaria da igreja para mais informações acerca do estrago, mas até o momento não houve sucesso.

André Amorim explicou que essas chuvas são em decorrência do aumento da nebulosidade sobre o estado de Goiás e que isso favorecerá a formação de áreas de instabilidade. “Consequentemente, em algumas localidades em decorrência da combinação calor e umidade, poderemos ter pancadas de chuvas isoladas ‘típicas de verão’, acompanhadas de rajadas de vento e raios”, explicou.