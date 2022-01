Cidades Temporal provoca inundações e prejuízos em Palmeiras de Goiás A chuva forte e concentrada que caiu no fim da tarde alagou ruas, invadiu casas e comércios na região Central da Cidade

Um temporal causou alagamento no final da tarde desta terça-feira (25), em Palmeiras de Goiás, região Sul do Estado. Em pouco mais de uma hora de chuva, o nível da água subiu e alagou casas próximas a Praça da Bandeira, na região central da cidade. Nas redes sociais, moradores publicaram vídeos mostrando ruas e casas tomadas pela água. Residências do Setor Centra...