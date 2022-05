Cidades Tentativa de roubo a banco termina com cinco suspeitos mortos, em Itapirapuã PM foi acionada por um funcionário do banco, que estranhou uma oscilação nas câmeras de segurança

Uma ação policial que impediu um roubo a banco em Itapirapuã, a 200 quilômetros de Goiânia, terminou com cinco suspeitos mortos na madrugada deste domingo (15). Segundo a Polícia Militar (PM), que foi acionada por um funcionário da agência bancária, os homens estavam em posse de armas longas e morreram após confronto com as equipes policiais. A PM relata que o func...