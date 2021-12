Cidades Termina nesta quarta-feira (29) prazo para inscrição ao processo seletivo de recenseador do IBGE Há oportunidades para cargos de nível fundamental e médio. Prova está prevista para março de 2022

Esta quarta-feira (29) é o último dia para se inscrever no processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) que vai contratar recenseadores para trabalhar na coleta de informações do Censo Demográfico de 2022. Das 183.021 vagas de nível fundamental distribuídas em todo o país, 6.503 são destinadas a Goiás. O candidato pode escolher a área q...