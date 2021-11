Cidades Termina nesta terça o prazo para pagamento do IPVA de veículos com placa final 0 Encerra o prazo para pagamento de veículos de placa final 0 da parcela única ou terceira parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA)

Termina nesta terça-feira (30) o prazo para pagamento da parcela única ou terceira parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), o fim do prazo é par para veículos com placa final 0. Os boletos não são mais enviados às residências. Os proprietários de veículos devem ficar atentos e emitir o boleto nos meios digitais. O documento para quitaç...