Cidades Terminal Isidória sofre vandalismo no primeiro dia de funcionamento Suspeito de danificar o painel foi preso e prejuízo estimado é de R$ 4 mil

O terminal Isidória foi alvo de vandalismo no primeiro dia de funcionamento, na última terça-feira (26), após reabrir quase três anos depois do início da reforma. Aberto ao público às 4h da manhã, um homem danificou um dos painéis à noite, horas depois do terminal ter sido liberado para utilização dos passageiros. A administração do terminal relatou que um...