Cidades Terminal reabre após quase três anos; Prefeitura ainda vai decidir sobre uso da estrutura provisória Há projeto pronto para uso da estrutura; construção custou R$ 1,7 milhão para a Administração Pública

Quase três anos após a transferência das operações de transporte coletivo para a estrutura provisória, no Setor Pedro Ludovico, o Terminal Isidória, que integra o corredor do BRT Norte-Sul, será entregue remodelado nesta segunda-feira (25) em solenidade capitaneada pelo prefeito Rogério Cruz (Republicanos), com a presença do ministro do Desenvolvimento Regional, Danie...