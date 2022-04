Cidades Terremoto em Goiás assusta moradores de Estrela do Norte e Mara Rosa O tremor de terra de 3,7 graus na Escala Richter foi confirmado pelo observatório sismológico da Universidade de Brasília (UnB)

Um terremoto atingiu o norte goiano durante a madrugada desta sexta-feira (15). O tremor de terra de 3,7 graus na Escala Richter, confirmado pelo observatório sismológico da Universidade de Brasília (UnB), assustou os moradores de Estrela do Norte e Mara Rosa, por volta das 5h45. De acordo com o relatório do observatório da UnB, o epicentro dos tremores ocorreu a 11km...