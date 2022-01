Começa nesta segunda-feira (3) a testagem gratuita contra a Covid-19 em Goiânia. De acordo com informações da Prefeitura, os exames serão realizados até a sexta-feira (7), cada dia em uma região diferente da capital.

Para realizar o teste é necessário fazer um agendamento no site da Prefeitura. Para isso, o interessado deve preencher um formulário com nome completo, CPF ou CNPJ, e e-mail.

Confira o cronograma

Nesta segunda-feira, a testagem é realizada na modalidade drive-thru no Distrito sanitário Campinas Centro, na Praça do Boaventura, no Setor Vila Nova.

Na terça-feira, os exames podem ser feitos em uma tenda no estacionamento do Cais do Bairro Goiá, na Avenida Santa Maria.

Na quarta-feira (5), o drive-thru dos testes estará na Avenida Francisco de Assis, Setor Santa Genoveva, na região norte.

Na quinta-feira (6), uma tenda será montada para exames no estacionamento do parque Mutirama, no Centro.

Já na sexta-feira, os testes serão realizados na Rua SC 15, Jardim Colorado, na região noroeste de Goiânia.